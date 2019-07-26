МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" продолжают обновлять исторический максимум и уже подскакивали почти на 9% на Московской бирже на фоне взлета ценных бумаг компании на американской бирже NASDAQ, следует из динамики торговых площадок.

К 17.16 мск акции "Яндекса" росли на 6,79% — до 2628,8 рубля (уже подскакивали на 8,9% — до 2679 рублей, нового исторического максимума), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,98%, следует из динамики торгов Московской биржи.

На бирже NASDAQ, согласно ее данным, бумаги "Яндекса" в начале торгов растут на 8,3% и уже подскакивали на 10,23%.

"Вверх акции пошли после открытия американского рынка, там акции "Яндекса" намного ликвиднее и намного больше объемы торгов. Результаты (финансовые — ред.) превзошли прогнозы и сегмент "такси" вышел на положительную EBITDA, что и способствовало позитивному восприятию, а также общий позитив на рынках сегодня", — прокомментировал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Артём Михайлин.

Ранее в пятницу компания сообщила, что консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по US GAAP во втором квартале выросла на 41% — до 41,4 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль (также без "Яндекс.Маркета") выросла на 31% и составила 6,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 48% — до 13,1 миллиарда рублей. Число поездок сегмента "Такси" выросло на 49% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года.