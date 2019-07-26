МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом на данных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,83%, до 7551,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 5610,05 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 12419,49 пункта.

В центре внимания трейдеров оказалась статистика из США, согласно которой ВВП США во втором квартале в годовом выражении составил 2,1%. Эксперты прогнозировали замедление показателя до 1,8%. В первом квартале ВВП составлял 3,1% в годовом выражении. Данные ослабили напряжение инвесторов относительно состояния крупнейшей в мире экономики, которая влияет на экономики других стран.

Трейдеры также ожидают заседания ФРС США, которое состоится 30-31 июля. Согласно данным CME Group, 78,6% аналитиков ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов. Ранее, в четверг, совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Британский индекс FTSE 100 поддержал рост цен на акции Vodafone Group PLC, которые подорожали на 10,6% после объявления компанией намерения выделить в отдельную компанию свою европейскую инфраструктуру башен. Компания будет называться TowerCo, ожидается, что ее работа начнется к маю 2020 года и она будет крупнейшей компанией в данном сегменте в Европе.