МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос на позитивном внешнем фоне, поддержку оказали также бумаги "Газпрома", имеющие существенный вес в расчете индексов, считают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,54% — до 2715,68 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1348,3 пункта, также следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.09 мск рос на 20 копеек — до 63,43 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 70,57 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,09% — до 63,45 доллара за баррель.

В пятницу российский фондовый рынок продолжил восстановление, начатое днем ранее, поддержку нашим акциям оказал внешний фон, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показывали положительную динамику во многом благодаря продолжению роста акций "Газпрома", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Газпрома" к закрытию торгов выросли на 6,95% – до 234,23 рубля на фоне размещения пакета акций компании.

В пятницу две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, завершили продажу 2,93% акций компании, free float увеличится до 46,02%. Цена размещения была установлена в 200,5 рубля за акцию, что соответствует стоимости размещенного пакета около 139 миллиардов рублей и оценке всей компании в 4,75 триллиона рублей.

Акции "Яндекса" завершили торги ростом на 2,37%. В пятницу компания опубликовала позитивные данные по US GAAP за второй квартал текущего года.

"Яндексу" удается поддерживать интерес рынка к своим бумагам за счет высокого, хотя и постепенно замедляющегося прироста выручки и прибыли в секторе интернет-рекламы и увеличения доли в выручке быстро развивающегося сегмента Яндекс.Такси", — комментирует Александр Осин из "Фридом Финанс".

Акции "Яндекса" вечером усилили волатильность и уходили в ощутимый минус после новостей о российском законопроекте о значимых IT-ресурсах, подобную динамику показали и бумаги Mail.ru.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru, пояснил РИА Новости ее автор.

На этом фоне акции "Яндекса" на Московской бирже, ранее в пятницу обновившие исторический максимум, резко ушли в минус, упав на 1,7% относительно уровня предыдущего закрытия. На бирже NASDAQ, согласно ее данным, бумаги "Яндекса" резко замедлили темпы роста — до 3,3% с порядка 8%.

Акции НЛМК снизились на 1,54%, отыгрывая результаты по МСФО за первое полугодие текущего года.

Среди лидеров снижения также акции "Интер РАО" (-2,49%), Polymetal (-1,99%), "Русгидро" (-1,91%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снизились на 1,86%, префы – на 1,38%), префы "Транснефти" (-1,76%) и акции ТМК (-1,45%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии остались в плюсе, но так и не смогли закрепиться выше сопротивлений 2730 и 1360 пунктов, что увеличило бы их шансы на движение выше, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"В целом краткосрочные перспективы рынка стали более оптимистичными, а способность удержать указанные сопротивления открыла бы перед бумагами дорогу в район 2760 и 1380 пунктов соответственно", — полагает она.

В ходе восстановления в пятницу индекс Мосбиржи протестировал ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 2730 пунктов, однако сил закрепиться выше этой отметки у рынка не хватило, отмечает Зварич из Промсвязьбанк.

"Вполне возможно, что в рамках следующей недели "быки" попытаются продолжить волну восстановления и преодолеть данное сопротивление. При этом основным фактором для инвесторов станет заседание ФРС и решение по ставке. В базовом сценарии мы ожидаем снижение ставки американским регулятором на 25 б.п. и мягкую риторику, указывающую на готовность идти на дальнейшее смягчение ДКП. Это поддержит покупки в широком спектре рисковых активов и будет способствовать их росту", — добавляет он.