ВАШИНГТОН, 26 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы к закрытию Нью-Йоркской биржи в пятницу продемонстрировали уверенный рост, их простимулировали данные по росту ВВП США, позитива добавили и результаты финотчетности крупнейших американских корпораций.

На 16.15 по Вашингтону (23.15 мск) индекс Dow Jones рос на 0,19% — до 27192,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,11%, до 8330,211 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 3027,55 пункта.

Инвесторы отыгрывают данные по статистике из США, согласно которым реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП лишь на 1,8%. В первом квартале 2019 года рост ВВП США составил 3,1% в годовом выражении.

Кроме того, во внимании инвесторов находятся результаты корпоративных отчетностей. Так, чистая прибыль холдинга Alphabet Inc., владеющего Google, в первом полугодии выросла на 32%. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter в первом полугодии 2019 года выросла в восемь раз. Акции Alphabet и Twitter дорожают на 10,68% и 9,27% соответственно.