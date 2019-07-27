МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Налоговая служба США (IRS) начала направлять письма более чем 10 тысячам держателям криптовалют с предупреждением об их возможных нарушениях федерального налогового законодательства, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сообщение ведомства.

Издание сообщает, что налоговая служба не уточнила детали о возможных нарушениях, которые оно проверяет. В зависимости от информации о получателе, которой владеет ведомство, держателям криптовалют направляется один из трех видов письма.

"Налогоплательщики должны относиться серьезно к этим письмам. Налоговая служба США активизирует меры в отношении виртуальной валюты", — сказал комиссар службы Чак Реттинг.

Ожидается, что рассылка писем будет завершена к концу августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют и рекомендовал Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.