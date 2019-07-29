МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после прошедшей в Вене встречи по урегулированию иранского ядерного кризиса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до 63,16 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,16%, до 56,11 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на новости вокруг Ирана. В минувшие выходные политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном. По ее итогам участники заседания договорились организовать "в ближайшее время" встречу на министерском уровне. Данные новости помогли ослабить опасения вокруг перспектив иранского кризиса и способствуют снижению цен на нефть.

Кроме того, дополнительным фактором, который оказывает давление на стоимость "черного золота", является коррекция после роста две торговые сессии подряд в конце предыдущей недели. В пятницу поддержку нефтяным ценам оказала статистика из США, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста ВВП на 1,8% после подъема в первом квартале 2019 года на 3,1%. "Данные были полностью позитивными", — считает партнер компании Again Capital Джон Килдафф (John Kilduff), мнение которого приводит агентство Рейтер.