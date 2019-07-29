МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара слабо снижается к мировым валютам в понедельник в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару рос до 1,1128 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1125 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,59 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% — до 98 пунктов.

Участники торгов ждут заседания ФРС, которое состоится 30-31 июля. Согласно данным CME Group, 78,1% аналитиков ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов.

В свете ожидания заседания трейдеры обратили внимание на американскую статистику, согласно которой рост ВВП США во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали замедления роста ВВП до 1,8% с 3,1% кварталом ранее.

"Сейчас всех интересует, начнут ли США цикл снижения ставок. Показатели ВВП оказались немного лучше, чем ожидалось, что негативно сказалось на ожиданиях относительно смягчения монетарной политики в США", — сказал агентству Рейтер руководитель отдела валютных торгов Societe Generale в Токио Кюсуке Сузуки (Kyosuke Suzuki).