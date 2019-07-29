МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25 доллара, или на 0,02%, до 1419,55 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,01%, до 16,398 доллара за унцию.

Участники торгов продолжают ожидать заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 30-31 июля. С приближением заседания большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор понизит ставку только на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%.

В целом это будет первое снижение базовой ставки в США с 2008 года. Регулятор постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.

"Данные по ВВП и некоторая другая статистика из США говорят о том, что перед экономикой не стоит угроза замедления, поэтому я думаю, что снижение на 0,25 процентного пункта вполне вероятно" — цитирует агентство MarketWatch слова директора по глобальной торговле Kitco Metals Питера Хага (Peter Hug).

В пятницу в США была опубликована статистика, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали замедления роста ВВП до 1,8% с 3,1% кварталом ранее.