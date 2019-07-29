МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" продолжают негативно реагировать на внесенный в пятницу законопроект о значимых IT-ресурсах и в начале торгов понедельника теряют более 3%, следует из данных Московской биржи.

К 10.35 мск акции "Яндекса" снижались на 3,06% — до 2443 рубля (в ходе торгов падение достигало 4,6%), при этом индекс Мосбиржи растет на 0,21%.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru, пояснил РИА Новости ее автор — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Возможность принятия данного закона негативна для восприятия. Закон может коснуться в первую очередь "Яндекса", доля иностранного участия в котором превышает 80% (по данным Блумберга). Тем не менее, закон все еще находится на рассмотрении и, скорее всего, не будет принят в данной редакции. Интернет-компании ("Яндекс" и Mail.Ru Group) заявили о намерении участвовать в обсуждении проекта закона", — комментируют аналитики ГК "Атон".