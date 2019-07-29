МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в понедельник на умеренно позитивном внешнем фоне, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики.

Индекс Мосбиржи к 15.27 мск рос на 0,4%, до 2726,56 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1351,39 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 19 копеек, до 63,56 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 70,68 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,32% — до 63,17 доллара за баррель.

"Индексы растут в ожидании снижения ставки ФРС и возобновления торговых переговоров США и Китая. Также возможно происходит реинвестирование части дивидендов в акции", — комментирует ситуацию Сергей Суверов из "БКС Премьер".

"Повышение идет в рамках тенденции западных рынков, где преобладают позитивные ожидания в отношении завтрашних переговоров по торговому соглашению между США и КНР, а также ожидания смягчения кредитной политики ФРС в среду", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс".

Европейские индексы поднимаются на 0,11-178%, фьючерсы на американские индексы растут на 0,04-0,07%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Лучше рынка торгуются акции ТГК-1, отыгрывающие данные отчетности о росте чистой прибыли во втором квартале на 36,6% относительно аналогичного периода, отмечает Осин из "Фридом Финанс". К текущему моменту акции ТГК-1 растут на 3,39%.

Также среди лидеров роста – акции "Уралкалия" (5,54%), префы "Ленэнерго" (2,97%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднимаются на 2,7%, обыкновенные акции – на 1,21%), акции ПИКа (2,48%), префы "Татнефти" (2,15%), а также акции ТМК (1,47%), "М.Видео" (1,24%) и акции ФСК "ЕЭС" (1,16%).

Акции "Яндекса" продолжают негативно реагировать на внесенный в пятницу законопроект о значимых IT-ресурсах и продолжают терять на Московской бирже более 3%.

К текущему моменту акции "Яндекса" снижались на 3,51% — до 2431,6 рубля (в ходе торгов понедельника падение достигало 4,6%).

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru, пояснил РИА Новости ее автор — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Мы видим заметное падение котировок. Очевидно, это связано с новостью о планах принятия закона, ограничивающего долю владения в интернет-сервисах нерезидентами в 20%…. Если закон будет рассматриваться в неизменном виде, то акции продолжат падение, но если закон будет скорректирован, то акции вернутся к позитивной динамике, отыгрывая хорошую отчетность. Консенсус-прогноз сейчас вблизи 2950 рублей на горизонте 12 месяцев", – прокомментировал положение Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Также среди лидеров снижения – акции "Алросы" (-0,92%), депозитарные расписки "Ленты" (-0,8%), "Русгидро" (-0,46%), акции "Распадской" (-0,41%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ожидании позитивного открытия бирж США рост на российском рынке может продолжиться и к концу дня прибавится дополнительно 0,1 п.п., полагает Суверов из "БКС Премьер".

"Сегодня утром вслед за "Газпромом" покупки перешли и на другие "голубые фишки". Сбербанк и "Сургутнефтегаз" выталкивают индекс ММВБ вверх. На данный момент по индексу РТС не наблюдается какого-либо значимого движения. Виной тому выступает крепкий рубль. В отсутствии сегодня важных макроэкономических событий мы ожидаем нейтральную динамику по нашим индексам", — говорит Павел Веревкин из "Атон Брокер".

Осин из ИК "Фридом Финанс" ожидает повышения индекса Мосбиржи до конца понедельника с целевым диапазоном 2715-2765 пунктов.