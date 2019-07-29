МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.04 мск индекс Dow Jones снижался на 0,03% — до 27200,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,72%, до 8270,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 3017,1 пункта.

Инвесторы ожидают заседания ФРС, которое пройдет 30-31 июля. По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. При этом в понедельник президент Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Twitter, что ФРС сделала много неправильных шагов и "небольшого снижения ставки недостаточно".

"Ключевой вопрос для инвесторов заключается в том, сможет ли ФРС обойтись небольшим сокращением, или ее все же подтолкнут к более значительному ослаблению политики", — сообщил агентству Рейтер главный экономист Capital Economics Нил Ширинг (Neil Shearing).

Индексы поддерживает ожидание нового раунда торговых переговоров США и Китая, которые пройдут 30-31 июля в Шанхае. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.