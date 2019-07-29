МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник в преддверии заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару растет — до 1,1130 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1125 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 108,86 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 98,14 пункта.

Во внимании инвесторов находится заседание ФРС США, которое пройдет 30-31 июля. По данным CME Group, 73,9% инвесторов ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. Этот шаг позволил бы обеспечить устойчивость экономики США к оказываемому давлению со стороны торговых споров и нестабильности в мировой экономике.

Аналитики Action Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер, считают, что "рынки по-прежнему сохраняют "голубиные" настроения", так как ожидают снижения процентной ставки примерно на 75 базисных пунктов в течение года.