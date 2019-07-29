МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. Растущие опасения в отношении того, что выход Великобритании из Евросоюза может состояться без соглашения, вызвали дальнейшее падение британского фунта в понедельник. Это отражает тон правительства Великобритании, возглавляемого новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 1,3%, по 1,2216, нацелившись на самое низкое закрытие с марта 2017 года.

По словам аналитиков, резкое падение фунта было частично вызвано новыми опросами, согласно которым рейтинг Консервативной партии повысился после того, как Джонсон выиграл гонку за лидерство партии на пошлой неделе, сменив бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Некоторые политические аналитики и инвесторы считают, что Джонсон может провести досрочные выборы до того, как Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября. Такой ход может потенциально дать Джонсону возможность заручиться большинством в парламенте, чтобы выйти из ЕС с соглашением или без него, чтобы смягчить последствия выхода для экономики.

Хотя Джонсон неоднократно указывал, что он предпочитает достичь соглашения с ЕС, он также говорил, что достигнутое Мей соглашение с США неприемлемо. Таким образом он сигнализировал, что Великобритания должна ускорить подготовку к так называемому "жесткому Brexit".

"Согласно нашему основному сценарию, досрочные выборы состоятся, — говорит Петр Крпата, главный валютный стратег-аналитик ING. – В этих условиях фунт упадет ниже 1,18 против доллара".

Недавнее снижение фунта наблюдается после того, как он упал два месяца назад, когда Мэй заявила о своем уходе. Это побудило трейдеров пересмотреть свое отношении к сценариям Brexit.

Частично получив поддержку со стороны роста доллара против фунта, индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 16 других основных валют, вырос на 0,2%, до 90,96.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, согласно Tradeweb, составила 2,067% против 2,081% в пятницу. Доходность облигаций падает, когда цены растут

— Автор Sam Goldfarb, sam.goldfarb@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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