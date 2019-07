Добавлены подробности (после второго абзаца).

МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.

"Органическая чистая розничная выручка группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 6,1% в годовом выражении, до 39,51 миллиарда рублей", — сказано в сообщении компании. За первое полугодие показатель вырос на 3,4% в годовом выражении и составил 78,926 миллиарда рублей.

Чистая розничная выручка магазинов "О`Кей" во втором квартале увеличилась на 3% — до 34,91 миллиарда рублей из-за роста трафика и размера корзины. Выручка сети дискаунтеров "Да!" выросла на 37,8% и составила 4,6 миллиарда рублей.

За первое полугодие 2019 года чистая розничная выручка гипермаркетов "О`Кей" увеличилась на 0,4%, до 70,34 миллиарда рублей из-за роста трафика и увеличения инфляции на полке. Чистая розничная выручка дискаунтеров "Да!" за январь-июнь выросла на 37% в годовом выражении, до 8,58 миллиарда рублей.

Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов группы (like-for-like, LfL) во втором квартале увеличилась на 3,3%. Средний чек за этот период вырос на 1,5%, покупательский трафик — на 1,7%. За первое полугодие 2019 года чистая розничная выручка сопоставимых магазинов группы увеличилась на 0,6%. При этом средний чек вырос на 1,4%, а потребительский трафик снизился на 0,8%.

Группа "О`Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О`Кей" — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 162 магазина в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.