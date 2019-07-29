МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в начале недели повысился по индексам в ожидании позитивных сигналов от ФРС США, говорят трейдеры.

Попытки роста мировых цен на нефть поддержали позитивный фон на российском рынке, отмечают эксперты.

К закрытию понедельника индекс Мосбиржи повысился на 0,46%, до 2728,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,39%, до 1353,61 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

СПРОС НА РИСК ПОДДЕРЖАЛ РОСТ

Российский фондовый рынок в понедельник вырос на фоне повышения спроса на рисковые активы. Поддержка пришла от ожиданий понижения на этой неделе базовой учетной ставки ФРС США на 0,25 процентного пункта до 2-2,25% годовых. При этом президент США Дональд Трамп заявляет, что небольшого снижения ставки ФРС недостаточно.

При этом фактором неопределенности остаются геополитические риски на фоне ожидающегося также на этой неделе очередного раунда переговоров между США и Китаем по торговле.

В то же время, рынок нефти не оставляет попыток скорректироваться вверх от нынешнего уровня стабилизации в 63 доллара за баррель сорта Brent. Это также поддерживает спрос на российские акции.

В лидерах роста сегодня оказались бумаги "Уралкалия" (+5,9%), отчитавшегося по итогам первого полугодия о чистой прибыли по РСБУ в размере 49,97 миллиарда рублей против убытка в 2,29 миллиарда рублей годом ранее.

Также выросли акции "Сургутнефтегаза" (+2,4%), ПИКа (+2,5%), ТМК (+1,6%). Упали в цене акции "Яндекса" (-3,1%), несмотря на заявления представителя вице-премьера РФ Максима Акимова о том, что законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку.

Также подешевели акции "Распадской" (-1,2%), Polymetal (-0,9%), "Роснефти" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Быкам" пока не удается закрепиться выше сопротивления на уровне 2730 пунктов по индексу Мосбиржи, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в ближайшие сессии может так и не появится дополнительных стимулов для его направленного движения. Ожидание решения ФРС по ставке, которое будет оглашено в среду вечером, сдержит активность игроков и смягчит реакцию на другие события, в частности публикуемую статистику. В результате логичным выглядит продолжения консолидации индекса Мосбиржи под указанным сопротивлением", — оценил он.

Внешний фон обещает оставаться стабильным, слабо позитивным, поэтому до появления информации об успехах (или провалах) торговых переговоров США и КНР, деэскалации конфликта в районе Ормузского пролива российский рынок имеет потенциал роста на относительно сильных экономических данных, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на завтра составляет 2700-2740 пунктов, для РТС 1345-1355 пунктов, оценил положение он.

Инвесторы будут ожидать заседания ФРС, на котором будут оглашены перспективы снижения ключевой ставки, кроме того, их внимание будет приковано к торговым переговорам между чиновниками США и Китая, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал". Встреча также пройдет на неделе в Пекине, добавил он.

В данных условиях завтра ожидаемый торговый диапазон составит 2710-2740 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Александров.