МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером немного снижался против доллара и евро на фоне окончания налогового периода июля, говорят трейдеры.

Неуверенная динамика рынка нефти не поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.38 мск повышался на 12 копеек, до 63,49 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 70,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В НЕБОЛЬШОМ МИНУСЕ

Рубль вечером снижался против доллара и евро на фоне завершения налогового периода июля и соответствующего снижения спроса на рублевую ликвидность.

Основным фактором риска для валют развивающихся рынков остается заседание ФРС США 30-31 июля по денежно-кредитной политике (ДКП).

Эксперты ожидают понижения на этой неделе базовой учетной ставки ФРС США на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых. При этом президент США Дональд Трамп заявляет, что небольшого снижения ставки ФРС недостаточно.

Рынок нефти не оставляет попыток скорректироваться вверх от нынешнего уровня стабилизации в 63 доллара за баррель сорта Brent на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Однако опасения по поводу геополитических рисков на фоне ожидающегося на этой неделе очередного раунда переговоров между США и Китаем по торговле остаются, и это сдерживает рост нефтяных котировок.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс гособлигации РФ активно снижается вторую сессию подряд, приблизившись к недельному минимуму, и это является негативным фактором для рубля, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Пока наиболее вероятным сценарием динамики доллара на ближайшие дни является консолидация около отметки 63,5 рубля и попытки прорыва к уровню 64 рубля. Евро, скорее всего, останется в диапазоне 70,5-70,9 рубля", — оценил он.

Рубль потерял поддержку со стороны дивидендного сезона (когда экспортеры продавали валюту под дивиденды) и налоговых выплат, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Основным фактором для рубля сейчас является общее отношение к валютам развивающихся рынков. Попыток восстановления рынка энергоносителей не хватает для позитивной динамики рубля. С технической точки зрения, американская валюта продолжает двигаться в рамках широкого коридора 62,5–64 рубля. Позже фактором динамики доллара может стать результат заседания ФРС, который определит отношение к широкому спектру активов, в том числе и к валютам развивающихся стран", — добавил он.