МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Citigroup Inc. планирует сократить не менее 100 рабочих мест в подразделении по торговле акциями из-за осторожности клиентов в отношении покупки акций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В течение 2019 года компания планирует сократить "не менее 100 сотрудников в подразделении по акциям, что составляет практически 10% этого подразделения", сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается в сообщении, большинство крупнейших американских банков сталкиваются с низким доходом от торговли из-за сдержанности клиентов, вызванной торговой войной и нестабильностью цен на активы. Согласно сообщению агентства, выручка пяти крупнейших банков Уолл-стрит упала на 8% во втором квартале.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.