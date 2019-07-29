ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/. Решение о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX стоило ВВП США потери 0,4 процентных пункта роста во втором квартале текущего года, говорится в пресс-релизе минфина США в понедельник.

"Совет Белого дома по экономике оценивает суммарный вычет от приостановки эксплуатации (самолетов Boeing 737 MAX – ред.) в 0,4 процентных пункта от роста во ВВП США втором квартале", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "реальный ВВП в годовом выражении во втором квартале 2019 года вырос на 2,1%".

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.