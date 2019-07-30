ВАШИНГТОН, 29 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам торговой сессии в понедельник показывали смешанную динамику в ожидании решения ФРС США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.30 по местному времени (23.30 мск), индекс Dow Jones вырос на 0,11% — до 27221,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, упал на 0,44%, до 8293,328 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 3020,97 пункта.

Инвесторы ожидают заседания ФРС, которое пройдет 30-31 июля. По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. При этом в понедельник президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте Twitter, что ФРС сделала много неправильных шагов и "небольшого снижения ставки недостаточно".