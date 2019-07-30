МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Золото дорожает во вторник утром в ожидании снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,55 доллара, или на 0,32% — до 1424,9 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,23% — до 16,477 доллара за унцию.

Заседание ФРС США пройдет 30-31 июля. По его итогам большинство инвесторов ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов. Согласно данным CME Group по состоянию на вторник, 73,9% аналитиков прогнозируют снижение до 2-2,25% с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты ожидают снижения на 50 базисных пунктов. Традиционно снижение ставки ослабляет доллар, что в свою очередь укрепляет котировки золота.

"Динамика золота будет зависеть от того, насколько мягким будет решение, или насколько приоткрытой Джером Пауэлл оставит дверь для снижения ставок в ближайшие месяцы", — сказал агентству Рейтер старший аналитик рынка OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).

Кроме того, трейдеры ждут 12-го раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся в Шанхае во вторник. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону. Инвесторы не ждут комплексного торгового соглашения по итогам данных переговоров, но надеются на прогресс по отдельным вопросам.