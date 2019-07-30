МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене во вторник после того, как Банк Японии ожидаемо оставил свою монетарную политику без изменений, и в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене снижался до 108,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,77 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1138 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1144 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 98,16 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. Данное решение оправдало ожидания аналитиков. В то же время регулятор прогнозирует, что в 2019-2020 финансовом году, который завершится в марте 2020 года, экономика Японии вырастет на 0,7%, что ниже апрельского прогноза на 0,1 процентного пункта. В 2020-2021 финансовом году, как ожидается, рост ускорится до 0,9%, как и прогнозировалось ранее.

Мировые инвесторы теперь находятся в ожидании заседания ФРС США, которое состоится 30-31 июля. Участники торгов ждут, что регулятор понизит ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.

"Банк Японии закончил заседание без сюрпризов, так что теперь внимание переходит к ФРС. Снижение ставки на грядущем заседании уже отыграно, поэтому вопрос в том, будет ли еще одно снижение в этом году", — рассказал агентству Рейтер старший менеджер отдела исследований Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).