МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ незначительно растет во вторник утром на внешнем позитиве.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,07% — до 2730 пунктов, индекс РТС — на 0,2%, до 1356 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Нефть марки Brent утром дорожает на 0,7% — до 64,06 доллара за баррель.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пределах 0,45%.
https://1prime.ru/Financial_market/20190730/830201006.html