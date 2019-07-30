МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ незначительно растет во вторник утром на внешнем позитиве.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,07% — до 2730 пунктов, индекс РТС — на 0,2%, до 1356 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть марки Brent утром дорожает на 0,7% — до 64,06 доллара за баррель.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пределах 0,45%.