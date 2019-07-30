МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов во вторник снижается к доллару четвертый день подряд, обновляя минимумы с 2017 года на фоне опасений возможного выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2174 доллара за фунт против 1,2217 доллара днем ранее. Ранее в ходе торгов вторника показатель достигал 1,212 доллара за фунт, что является самой низкой отметкой с марта 2017 года.

Курс доллара к иене снижался до 108,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,77 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1143 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1144 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 98,11 пункта.

Ключевым фактором давления на курс британской валюты являются опасения вокруг Brexit. Исходя из последних высказываний британских министров и политиков, трейдеры предполагают, что правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без соглашения. Это происходит, в частности, на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.

"Никто не хочет покупать фунт сейчас. Неопределенность в отношении Brexit — главная тема. Я не понимаю, как Джонсон сможет заключить соглашение", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).