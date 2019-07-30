МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть идут вверх во вторник днем в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% — до 64,36 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,11%, до 57,5 доллара за баррель.

Заседание ФРС США состоится 30-31 июля. Участники торгов ждут, что регулятор понизит базовую ставку впервые с 2008 года. Федрезерв постепенно понижал ставку в 2007-2008 годах, и в декабре 2008 года она достигла минимальной отметки 0-0,25%.

Согласно данным CME Group по состоянию на вторник, 73,9% аналитиков прогнозируют снижение до 2-2,25% с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты ожидают снижения на 50 базисных пунктов.

"Снижение процентных ставок в США поддержит продолжение глобальной деятельности, направленной на стимулирование роста спроса на топливо во второй половине 2019 года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Futures Бенджамина Лу (Benjamin Lu). При этом аналитик добавляет, что если ФРС будет более мягкой, то цены на нефть поднимутся.

Кроме того, рынки ожидают встречи лидеров США и КНР в Шанхае, которая стартует во вторник. Трейдеры не ждут комплексного торгового соглашения по итогам переговоров, но надеются, что по итогам встречи стороны смогут детализировать обязательства и проложить путь для дальнейших переговоров.