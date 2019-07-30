МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи и растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

При этом внешний фон аналитики фондового рынка характеризуют как неоднозначный.

Индекс Мосбиржи к 15.11 мск снижался на 0,11% — до 2722,27 пункта, индекс РТС рос на 0,29%, до 1357,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 17 копеек — до 63,27 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 70,56 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,94% — до 64,22 доллара за баррель.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Во вторник российский рынок демонстрирует преимущественно нейтральную динамику, индекс Мосбиржи курсирует недалеко от уровней вчерашнего закрытия, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

В преддверии важных событий, а именно заседания ФРС в среду, а также очередного раунда торговых переговоров США и КНР 30-31 июля среди инвесторов преобладают осторожные настроения, покупки носят выборочный характер, указывает он.

"Внешний фон к середине дня складывается неоднозначный. Нефтяные цены ускорили темпы роста и прибавляют около 1% в ожидании публикации данных Американского института нефти по запасам. Отчеты показывают падение запасов нефти в США уже несколько недель подряд, однако пока что данные оказывают сдержанную поддержку рынку. Торги на биржах Европы проходят в пессимистичном ключе", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Европейские индексы преимущественно снижаются на 0,63-1,75%, фьючерсы на американские индексы растут на 0,24-0,59%.

"Новости о внесении в оборонный бюджет США положения о санкциях против РФ пока что не оказали существенного влияния на российские активы", — отмечает Анна Полиенко из банка Санкт-Петербург.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Малоликвидные акции ПАО "Армада" после взлета на 21,6% днем несколько скорректировали рост и поднимаются на 7,32%.

"Рост в данных бумагах по-прежнему не сопровождается какими-либо сколько-нибудь значимыми новостями о деятельности компании. Стоит отметить, что компания имеет отрицательный показатель EBITDA за 2018 год, что ограничивает возможности её оценки. Более того, соотношение стоимости этого предприятия (EV) к выручке, составившее 2,6 по итогам 2018 года, в два – три раза выше среднего рыночного значения аналогов на развитых и развивающихся сегментах", — комментирует Александр Осин из "Фридом Финанс".

"В данной связи рост в бумагах "Армада" по-прежнему представляется спекулятивным явлением, а вложения в эти акции крайне высоко рискованным вариантом игры на бирже", — указывает он.

Акции МТС растут на 1,68% на новостях о рекомендации совета директоров акционерам по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2019 года в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР).

Общая сумма дивидендов за первое полугодие может составить 17,346 миллиарда рублей.

"Сильные движения сегодня наблюдаются в динамике акций "Яндекса" (+4,15%). Накануне, после сообщений о появлении законопроекта, который призван ограничить долю иностранного капитала в значимых IT-компаниях, бумаги компании потеряли более 3%. Во вторник после комментариев со стороны главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова и представителя вице-премьера РФ Максима Акимова эти потери были быстро отыграны", — комментирует Дейнека.

Также среди лидеров роста – бумаги "Мечела" (префы растут на 0,99%, обыкновенные – на 3,81%), акции ЛСР (1,71%), "Русгидро" (1,32%), акции Московской биржи (1,12%).

Среди лидеров снижения – акции ФСК "ЕЭС" (-1,72%), "Уралкалия" (-1,59%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,13%) и акции "Газпрома" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие дни динамика российских активов, вероятно, будет определяться интересом глобальных инвесторов к риску, считает Полиенко.

"Сегодня стартует очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, который продлится до завтра. Стороны встретятся после длительного перерыва – последний этап переговоров состоялся в мае, после чего конфликт обострился. Так, если в процессе торговых переговоров США и Китая появятся позитивные новости, оптимизм на финансовых рынках может вырасти, спрос на риск увеличится", — считает она.

Рынок завершит сегодняшнюю сессию в диапазоне 2720-2730 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Дейнека.