МОСКВА, 30 июл — Dow Jones. Рынки переживают исключительное затишье, и некоторые инвесторы надеются, что оно будет продолжаться.

Ожидания резких колебаний индекса S&P 500 невелики, и инвесторы увеличили вложения в деривативы, которые обычно окупаются, когда рынок акций демонстрирует медленный, но стабильный рост, а волатильность остается низкой. В пятницу индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне публикации очередной порции корпоративных финрезультатов за 2-й квартал.

Значение индекса S&P 500 не менялось даже на 1% уже в течение 35 торговых дней, и это наиболее длительный период спокойствия с октября 2018 года, когда таких колебаний не было в течение 74 дней. Один из индикаторов рыночных колебаний, индекс волатильности Cboe (VIX), в этом году упал на 49,5% и может показать крупнейшее годовое снижение в своей истории, согласно данным Dow Jones Market Data. Этот индикатор отражает ожидания по волатильности в течение следующего месяца и обычно растет, когда инвесторы ждут резких колебаний котировок опционов на индекс S&P 500.

Однако многие инвесторы сейчас отказываются от ставок на резкие колебания рынка акций. За последние несколько недель фонды заемных средств, включая хедж-фонды, увеличили медвежьи ставки на VIX, о чем свидетельствуют данные Комиссии по срочной биржевой торговле по состоянию на 23 июля. Медвежья ставка на VIX соответствует бычьей ставке на рынок акций.

Исключением стали колебания котировок некоторых бумаг в дни публикации финрезультатов. Например, колебания некоторых бумаг из состава S&P 500 в такие дни были даже более сильными, чем ожидали трейдеры на рынке опционов, указывают аналитики Goldman Sachs Group Inc. Как правило, эти трейдеры ждут более сильных колебаний, чем в действительности демонстрируют акции после выхода результатов. Однако, согласно расчетам аналитиков Goldman на 23 июля, в этом сезоне отчетности сложилась обратная ситуация.

Например, бумаги Alphabet Inc., материнской компании Google, подскочили на 9,6%, показав свой крупнейший дневной скачок с 2015 года и увеличив рыночную капитализацию компании на 79 млрд долларов. Это произошло после того, как компания 25 июля отчиталась о результатах за 2-й квартал. Перед выходом данных трейдеры на рынке опционов ожидали скачка только на 4,7%.

Согласно данным Trade Alert на понедельник, трейдеры прогнозируют более слабые, чем в предыдущие периоды, ценовые колебания после публикации результатов для акций ряда компаний, включая Apple Inc. и Advanced Micro Devices Inc. Эти компании отчитаются об итогах квартала после закрытия рынка 30 июля.

Одно из потенциальных преимуществ более низкой волатильности состоит в том, что сделки на рынке могут стать менее затратными. "В этом квартале опционы в преддверии сезона отчетов были на редкость дешевыми", — отметили аналитики Goldman 24 июля.

Джей Джей Кинахан, главный аналитик-стратег по рынкам в TD Ameritrade, отмечает, что некоторые индивидуальные инвесторы продают позиции в акциях и покупают бычьи колл-опционы – контракты, которые принесут им прибыль в том случае, если те или иные акции продолжат рост. Такие опционы дают право на покупку акций по определенной цене в определенный период времени.

Тем не менее ряд инвесторов надеются, что волатильность вернется. Поскольку рынок акций близок к рекордным значениям, а волатильность падает, есть риск, что решение ФРС США, которое должно быть принято на этой неделе, или новые события еще не завершившегося сезона отчетов спровоцируют откат на рынке.

Например, согласно данным Trade Alert, на прошлой неделе активизировалась торговля опционами, которые окупятся в том случае, если VIX резко подскочит. Некоторые опционы предполагают рост данного индикатора до отметки 25, что примерно вдвое выше уровня пятничного закрытия.

Согласно этой логике, "участникам рынка нужна некоторая страховка на тот случай, если ситуация отчасти выйдет из-под контроля", пояснил Кинахан.

— Автор Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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