МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне сохранения торгового напряжения между США и КНР, инвесторы также ожидают решения ФРС относительно процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск индекс Dow Jones снижался на 0,1% — до 27193,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 8266,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 3012,27 пункта.

Давление на индексы оказывает затянувшаяся торговая напряженность между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп отметил, что торговые переговоры вряд ли повысят шансы на заключение сделки в ближайшем будущем. Инвесторы также ожидают публикации финансовой отчетности Apple, которая может внести ясность относительно влияния торгового конфликта на производство компании.

Инвесторы также ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, которое будет принято в рамках июльского заседания. Согласно данным CME Group, 76% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов.

"Я думаю, ФРС собирается оставить дверь открытой для дальнейшего снижения ставок, даже если они сейчас не снизят ее на 50 базисных пунктов", — заявил агентству Рейтер главный экономист Raymond James в Сент-Питерсберг, штат Флорида, Скотт Браун (Scott Brown).

Акции американской фармацевтической компании Pfizer дешевеют почти на 6% после объявления о слиянии ее подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan. По итогам сделки акционерам Pfizer будет принадлежать 57% новой компании, а акционерам Mylan — 43%.