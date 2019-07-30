МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению против доллара и евро вечером, несмотря на дорожающую нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.45 мск повышался на 23 копейки — до 63,66 рубля, курс евро — тоже на 23 копейки, до 70,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро дорожал до 71,03 рубля впервые с 15 июля.

Стоимость нефти повышается на 0,7%, до 64,08 доллара за баррель по марке Brent.