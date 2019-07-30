МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро вечером растерял весь рост и ушел в минус, несмотря на дорожающую нефть, говорят трейдеры.

Завершение налогового периода убрало поддержку у российской валюты в виде спроса на рублевую ликвидность, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.55 мск повышался на 20 копеек, до 63,63 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 70,93 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС

Рубль вечером снижался против доллара и евро, растеряв весь дневной рост. При этом участники рынка игнорируют дорожающую нефть.

"Черное золото" растет накануне очередного раунда торговых переговоров между США и КНР в Шанхае, который стартует во вторник. Трейдеры не ждут комплексного торгового соглашения по итогам переговоров, но надеются, что по итогам встречи стороны смогут детализировать обязательства и проложить путь для дальнейших переговоров.

Фактором неопределенности для валют развивающихся рынков и, в частности, рубля остается заседание ФРС США 30-31 июля по ДКП. Эксперты ожидают понижения базовой учетной ставки американским Федрезервом на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых.

Возможно, что неуверенность в действиях и комментариях ФРС обусловила активизацию вечером покупки валюты против рубля, говорят трейдеры.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колебалась выше отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вероятность снижения ставки ФРС на 0,25 процентного пункта близка к 100%, оценивает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Поэтому также очень важно будет, какие заявления будут сделаны регулятором. Сейчас до конца года участники закладывают в стоимость валютных активов не менее двух снижений ставки. Если ФРС даст намеки на более быстрое смягчение, то рисковые валюты, такие как рубль, могут получить локальную поддержку, и курс доллара вернется в район 63 рублей. В остальных случаях постепенное ослабление российской валюты, вероятно, продолжится", — считает он.

Более месяца курс доллара колеблется в диапазоне 62,5–64 рубля, не находя сил для направленного движения, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Возможно, что поводом для такого движения станет результат заседания ФРС. В случае снижения ставки и мягкой риторики американского регулятора, спрос на валюты EM и, в частности, рубль может вырасти. В этой ситуации курс может пробить нижнюю границу сложившегося коридора", — добавил он.