МОСКВА, 30 июл — Dow Jones. Британский фунт упал до нового двухлетнего минимума, но он может опуститься еще ниже, прежде чем ситуация начнет улучшаться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его кабинет за последние дни наращивали риторику в отношении Brexit без сделки.

Новый премьер-министр сказал, что он бы предпочел достичь соглашения, но дал ясно понять, что переговоры не возобновятся до тех пор, пока ЕС не пообещает отказаться от дополнительного соглашения, касающегося Ирландской границы. Это соглашение, которое уничтожило надежды Терезы Мэй на одобрение сделки парламентом, предусматривает сохранение прозрачной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Британский фунт во вторник упал до самых низких уровней за 28 месяцев, достигнув 1,2120 доллара США, но затем вернул часть позиций и торговался по 1,2172.

Рынки опасаются Brexit без сделки, который на самом деле может обернуться кошмаром, если Джонсон не откажется от своего плана выйти из ЕС 31 октября любой ценой.

Рынки, возможно, ожидает высокая волатильность с новым премьер-министром.

Согласно наихудшему сценарию Банка Англии, фунт упадет до уровня паритета против доллара США, что произойдет впервые в истории.

В процессе своей выборной компании, Джонсон говорил, что Brexit должен оставаться в повестке дня как вариант тактики для переговоров. Но угроза выхода без соглашения может оказаться реальностью.

Карен Уорд, главный валютный стратег-аналитик JP Morgan Asset Management, говорит, что даже если Джонсон блефовал, ситуация для фунта может ухудшиться в краткосрочной перспективе. "Мы подозреваем, что в значительной степени текущая риторика, касающаяся Brexit без сделки, направлена на то, чтобы заставить ЕС согласиться на возобновление переговоров по соглашению", — считает она.

Она говорит: "Хотя Brexit без сделки – этот по-прежнему не тот результат, который мы ожидаем, поток новостей (политических и экономических), вероятно, будет ухудшаться, прежде чем ситуация улучшится, и поэтому фунт, возможно, продолжит падение".

Однако если он будет придерживаться своего обещания в выходе в конце октября, и ЕС откажется отступать, то фунт, по словам аналитиков, может продолжить падение в сторону 1,15 доллара и даже ниже.

Тем не менее, фунт может восстановиться, если не состоятся внеочередные выборы, соглашение с ЕС будет достигнуто или будет проведен второй референдум, что маловероятно.

Что касается перспектив фунта, то его будущее тесно связано с будущим Brexit.

Хотя инвесторы учитывают в котировках риск Brexit без сделки, если он станет реальностью, то это негативно отразится на фунте.

Между тем, рынки будут следить за каждым шагом в игре Джонсона с ЕС, поэтому следует ожидать волатильности.

— Автор Callum Keown; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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