МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Общий спрос на облигации Белоруссии объемом 10 миллиардов рублей превысил 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.

"Выпуск облигаций получил первоклассное распределение, в книгу поступило более 60 заявок со стороны профессиональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании; в сделке также приняли участие иностранные инвесторы, существенный спрос был получен со стороны физических лиц (более 1,5 миллиарда рублей)", — добавил Шулаков.

Он отметил, что размещением установлен рыночный ориентир на российском рынке в российских рублях как для последующих размещений облигаций Белоруссии, так и для возможных размещений других иностранных суверенных и корпоративных эмитентов, в том числе из Белоруссии.

Белоруссия размещает два выпуска облигаций объемом по 5 миллиардов рублей сроком обращения три года и выплатой купонов раз в полгода. Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.

Банк России в июле зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 30 миллиардов рублей.

Ранее в минфине республики заявляли, что в 2019 году Белоруссия готовится к размещению суверенных облигаций на локальных рынках в объеме до 2 миллиардов долларов. Это рынки КНР и РФ.