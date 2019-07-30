МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись снижением на статданных из Германии и корпоративных новостях, инвесторы обращают внимание на комментарий президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,49%, до 7648,04 пункта, французский CAC 40 — на 1,61%, до 5511,07 пункта, немецкий DAX — на 2,12%, до 12154,25 пункта.

Инвесторы отыгрывают статданные по регионам. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии в августе ожидаемо опустится до 9,7 пункта с июльского уровня в 9,8 пункта. Также инфляция в Германии в июле в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 1,7%, хотя аналитики ожидали показателя на уровне в 1,5%. Рост ВВП во Франции во втором квартале, по предварительной оценке, составил 0,2% — слабее прогноза в 0,3%.

Фунт дешевеет к доллару на 0,4%, что ослабило снижение британского индекса. Традиционно более дешевая национальная валюта увеличивает доходы компаний-экспортеров.

Давление на индексы также оказывают корпоративные отчетности компаний. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом полугодии снизилась в 1,67 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции Bayer подешевели на 3,66%. Чистая прибыль немецкой авиакомпании Lufthansa сократилась на 70% во втором квартале. Бумаги Lufthansa подешевели на 5,9%. Акции материнской компании British Gas Centrica подешевели на 19% из-за сокращения дивидендов и заявления о том, что исполнительный директор уйдет в отставку.

Инвесторы также следят за торговыми отношениями США и Китая. Трамп отметил, что торговые переговоры вряд ли повысят шансы на заключение сделки в ближайшем будущем.