МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций удержал позиции, несмотря на снижение европейских и американских площадок, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,23% — до 2734,68 пункта, индекс РТС снизился на 0,29%, до 1357,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.26 мск рос на 8 копеек — до 63,51 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 70,85 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,63% — до 64,67 доллара за баррель.

"Была надежда, что рынки перед объявлением ставки ФРС замрут в ожидании. Но нет, практически все европейские торговые площадки не удержались от коррекции и умудрились сегодня прилично снизиться. Зато российские фондовые индексы продемонстрировали то самое "замри", отторговавшись совершенно нейтрально",- комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Европейские биржи закрылись снижением на 0,39-2,18%, американские индексы к текущему моменту торгуются недалеко от уровней закрытия после снижения в начале торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции МТС выросли на 0,91% на новостях о рекомендации совета директоров акционерам по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2019 года в размере 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР). Общая сумма дивидендов за первое полугодие может составить 17,346 миллиарда рублей.

Среди лидеров роста – бумаги "Мечела" (префы выросли на 0,94%, обыкновенные – на 3,14%), акции ЛСР (1,71%), "Яндекса" (1,61%), Московской биржи (1,48%), обыкновенные акции Сбербанка (1,38%).

Среди лидеров снижения – акции ФСК ЕЭС (-2,62%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,02%), префы "Татнефти" (-1,78%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,56%), акции "Уралкалия" (-1,51%), ОГК-2 (01,44%), "Детского мира" (-1,27%), "Новатэка" (-1,08%).

Во вторник "Сургутнефтегаз" отчитался по РСБУ. Чистый убыток компании в первом полугодии текущего года составил 37,93 миллиарда рублей против прибыли в 371,433 миллиарда рублей годом ранее. Выручка выросла на 11% — до уровня в 798,999 миллиарда рублей, так называемые "прочие доходы" снизились на 24,7%, до 639,494 миллиарда рублей.

"Убыток до налогообложения составил 36,904 миллиарда рублей против прибыли до налогообложения в размере 447,965 миллиарда рублей, полученной по итогам первого полугодия 2018 года. Ликвидные активы снизились до 2,95 триллиона рублей. Учитывая долю денежной составляющей в общем объеме активов компании, вероятней всего, столь слабые результаты являются следствием курсовой переоценки (детали, полагаю, станут известны завтра)", — комментирует Коренев из "Финама".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Оба индикатора еще обладают потенциалом роста в район 2760 и 1370 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Рынок продолжает консолидацию в районе сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом сегодня рынок удержал позиции, несмотря на существенный внешний негатив. Это может быть связано с тем, что часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ФРС США, предпочитая пересматривать портфели, уже "имея на руках" решение американского регулятора по ставке и сопутствующие ему комментарии. В этой связи завтра можно ожидать попыток продолжения консолидации на нашем рынке", — считает аналитик.