МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Совет директоров "Ростелекома" во вторник вновь избрал своим председателем спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, говорится в сообщении компании.

Впервые Иванов вошел в совет директоров "Ростелекома" в 2015 году и тогда же возглавил его.

Совет директоров также сформировал составы комитетов совета и их руководителей. Так, комитет по стратегии возглавил гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, комитет по аудиту — декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, комитет по кадрам и вознаграждениям — экс-глава "Связьинвеста", а ныне – глава ООО "Диджитал для бизнеса" (СП "Ростелекома" и "Мегафона" в сфере 5G) Вадим Семенов. Комитет по корпоративному управлению возглавил экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, комитет по инвестициям – Аузан.

Нынешний состав совета директоров "Ростелекома" был избран на годовом собрании акционеров компании 14 июля.

"Ростелеком" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала компании, ВЭБ — 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" — 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.