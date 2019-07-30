МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Совет директоров банка "Санкт-Петербург" 31 июля рассмотрит возможность очередного buy back акций, говорится в сообщении кредитной организации.

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента… о приобретении банк "Санкт-Петербург" размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банк "Санкт-Петербург", — сказано в сообщении.

В октябре прошлого года набсовет утвердил план мероприятий по утроению рыночной капитализации до конца 2020 года, в рамках которого как минимум два раза в год будет рассматривать вопрос об обратном выкупе акций.

Банк в третьем квартале 2018 года произвел обратный выкуп 2,4% обыкновенных акций, выкуплено было 12 миллионов бумаг, продавать их обратно в рынок банк не собирается.