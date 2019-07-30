МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. "Ростелеком" закрыл сделку по приобретению 49% долей в уставном капитале ООО "Национальные технологии" у структур "ИКС-Холдинга", оставшиеся 51% долей в уставном капитале ООО принадлежит госкорпорации "Ростех", следует из сообщения "Ростелекома".

"Ростелеком" и "Ростех" в апреле объявили о создании СП, одной из основных задач которого будет совершенствование оборудования для сбора и хранения информации в рамках исполнения так называемого "пакета Яровой". СП создается на базе ООО "Национальные технологии", в которой у "Ростеха" останется 51%, а "Ростелеком" должен был выкупить 49% долей в этой компании у структур "ИКС Холдинга", который будет ключевым технологическим партнером и участником альянса для реализации совместных интегрированных проектов.

Как отмечается в сообщении "Ростелекома", целью сделки является развитие компетенций группы компаний "Ростелеком" на рынке услуг по технической поддержке и поставке аппаратно-программных комплексов систем хранения данных (СХД) (для исполнения требований "пакета Яровой" — ред.).

"Мы расцениваем сделку как долгосрочное инвестирование в развитие отечественных высокотехнологичных решений для сбора и хранения данных, включая СХД "Купол". "Ростелеком" поддерживает использование отечественного оборудования. Это позволяет повысить безопасность, устойчивость и независимость от иностранных производителей", — приводятся в сообщении слова первого вице-президента "Ростелекома" Владимира Кириенко.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время начнется установка СХД "Купол" в интересах "Ростелекома" и Tele2 в центре обработки данных "Удомля".

Компания "Национальные технологии" была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой является аппаратно-программный комплекс СХД "Купол". Даная система получила заключение ФСБ России, подтверждающее успешное прохождение испытаний и возможность его использования в составе интегрированных решений для хранения данных, полученных от операторов связи в рамках реализации федерального законодательства.