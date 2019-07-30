ВАШИНГТОН, 30 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы по итогам торговой сессию во вторник снижались на фоне сохранения торгового напряжения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 по местному времени (23.00 мск), индекс Dow Jones снижался на 0,17% — до 27174,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 8266,242 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3011,06 пункта.

На фондовые индексы серьезное давление оказали комментарии из Белого дома по вопросу достижения торговой сделки между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры, которые прошли в Пекине на этой неделе, вряд ли повысят шансы на заключение соглашения в ближайшем будущем.

Инвесторы также ожидают публикации финансовой отчетности Apple, которая может внести ясность относительно влияния этого торгового конфликта на финансовые результаты и производство в целом.

При этом ожидается решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, которое будет принято в рамках июльского заседания. По мнению большинства аналитиков, ставка будет снижена на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта).