ПЕКИН, 31 июл /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле несколько ускорился по сравнению с прошлым месяцем, показатель вырос до 49,7 пункта, однако уже третий месяц подряд остается ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления страны.

Показатель незначительно ускорился по сравнению с июнем, когда он остановился на уровне в 49,4 пункта, также он оказался лучше прогнозов экспертов, которые ожидали, что индекс несколько ускорится, но лишь до 49,6.

Худшим показателем промышленного PMI за последние три года стал показатель февраля 2019 года, когда он замедлился до 49,2 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.