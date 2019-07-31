ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле замедлился до 53,7 пункта, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического управления КНР.

Показатель оказался хуже, чем в июне, когда индекс замедлился до 54,2 пункта. Тем не менее, он все еще остается выше психологической отметки в 50 пунктов.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.