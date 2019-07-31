МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,53% — до 2936,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1574,5 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,11%, до 27833,04 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,75% — до 21544,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,67%, до 2026,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,2%, до 6831,4 пункта.

Пока инвесторы ждут официальных заявлений с проходящих в Китае очередных торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, Трамп в своем Twitter посетовал на то, что китайская сторона на переговорах "в конце всегда меняет соглашение в свою пользу". Американский президент предположил, что, возможно, "они ждут выборов", чтобы посмотреть, станет ли президентом представитель Демократической партии, например, Джо Байден. Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году соглашение по торговле с Пекином не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.

"Его твит напомнил инвесторам о том, что США и Китай не приближаются к соглашению, и на самом деле могут отдаляться от него", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes).

Участники торгов обратили внимание на данные государственного статистического управления Китая, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в июле вырос до 49,7 пункта с 49,4 пункта в июне. Показатель оказался лучше прогнозов экспертов, которые ждали его значения на уровне 49,6 пункта. В то же время индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле снизился до 53,7 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на уровне 54 пункта.