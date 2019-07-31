МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут пятый день подряд на фоне снижения запасов этого сырья в США и в ожидании снижения базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% — до 65,22 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,69% — до 58,45 доллара за баррель.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 6,02 миллиона баррелей. Это уже седьмая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются, по данным API.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю по 26 июля снизились на 2,6 миллиона баррелей.

"Существует определенная сезонная тенденция, поскольку снижение запасов продолжает превосходить ожидания аналитиков, указывая на сильно недооцененное потребление и сезонный спрос в этом году", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков VM Markets Pte.

Кроме того, инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США. Двухдневное заседание регулятора завершается в среду, 31 июля. Аналитики прогнозируют, что базовая ставка будет понижена с текущего уровня 2,25-2,5%, при этом большинство экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов.