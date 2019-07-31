МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Золото незначительно дорожает в среду утром в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,55 доллара, или на 0,11% — до 1431,25 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,19% — до 16,527 доллара за унцию.

В среду завершается двухдневное заседание ФРС США. Ожидается, что по итогам встречи базовая ставка будет понижена с текущего уровня в 2,25-2,5%. Большинство экспертов прогнозирует снижение ставки на 25 базисных пунктов, но некоторые аналитики считают, что возможно и более сильное снижение — на 50 базисных пунктов. Инвесторы также традиционно ждут комментариев регулятора по экономике страны и сигналов по дальнейшей монетарной политике.

"Большинство людей остаются в стороне из-за заседания ФРС. Если ФРС снизит ставки, золото может немного снизиться, поскольку снижение на 25 базисных пунктов уже отыграно", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan).

В перспективе аналитики по-прежнему настроены на повышение цен на золото, но в ближайшее время возможна небольшая коррекция перед возобновлением роста, пояснил эксперт.