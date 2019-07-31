МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду слабо снижается к большинству других мировых валют в ожидании решения ФРС США по базовой ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск курс доллара к иене снижался до 108,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,59 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1156 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1153 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,16 пункта.

Инвесторы ждут, что ФРС США по итогам двухдневного заседания в среду понизит базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%, чтобы поддержать рост американской экономики. Ожидания смягчения монетарной политики оказывают давление на курс национальной валюты.

Старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki) сказал агентству Рейтер, что ФРС, скорее всего, постарается поддержать надежды рынков на дальнейшее снижение ставки. "Но в то же время Джером Пауэлл, безусловно, не может обещать снижение в будущем, поэтому он, как ожидается, сохранит свою риторику как можно более расплывчатой", — отметил эксперт.