МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением на фоне неопределенности в перспективах торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,67% — до 2932,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 1571,3 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,31%, до 27777,75 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,86% — до 21521,53 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,69%, опустившись до 2024,55 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47% — до 6812,6 пункта.

Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились в среду раньше обычного из-за приближения мощного тропического шторма.

Инвесторы ждут официальных заявлений с очередных торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. При этом рынки обратили внимание на заявления президента США Дональда Трамп, который в своем Twitter посетовал на то, что китайская сторона на переговорах "в конце всегда меняет соглашение в свою пользу". Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году соглашение по торговле с Пекином не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.

"Единственный позитивный момент, который мы можем отметить на данный момент, заключается в том, что обе стороны все еще хотят продолжать переговоры. Однако ожидания компромисса очень низки, поскольку китайские СМИ подчеркивают необходимость того, чтобы США пошли навстречу Китаю", — сказал агентству Франс Пресс старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril).