МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днем на фоне снижения запасов в США, а также в ожидании решения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% — до 65,03 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,57%, до 58,38 доллара за баррель.

Инвесторы ждут, что ФРС США по итогам двухдневного заседания в среду понизит базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%, чтобы поддержать рост американской экономики. "Этот шаг давно ждали, и он представляет собой двойной стимул для цен на нефть — с одной стороны, это стимулирует спрос на нефть в США, с другой — оказывает давление на доллар", — считает стратег PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, запасы нефти в США сократились на 6,02 миллиона баррелей, до 443 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 26 июля, против прогноза снижения на 2,6 миллиона баррелей, согласно данным Американского института нефти (API). Инвесторы также ожидают данных о запасах от минэнерго США позднее в среду.

При этом трейдеры обращают внимание на новости из Ливии. Так, СМИ сообщают, что добыча нефти в стране снизилась до 950 тысяч баррелей в сутки после того, как работа на крупнейшем месторождении в стране "Шарара" была приостановлена. До этого Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) 20 июля объявляла о приостановке добычи на месторождении. Добыча составляла 290 тысяч баррелей в сутки. Уже 22 июля она была возобновлена. До этого инцидента объем добычи нефти в Ливии составлял 1,2-1,3 миллиона баррелей в день.

"Перспективы очередного сокращения запасов нефти в США и возобновления добычи на месторождении в Ливии поддерживают цены на нефть", — сказал агентству аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).