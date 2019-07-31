МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем слабо растет к доллару и евро на поддержке дорожающей нефти, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск среды снижался на 6 копеек — до 63,45 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 70,73 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,71% — до 65,09 доллара за баррель.

РУБЛЬ УСТОЙЧИВ

В последние дни динамика рубля зачастую не совпадает с общим направлением движения валют-аналогов на развивающихся рынках, в среду днем можно наблюдать аналогичную картину, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Такие валюты, как бразильский реал, южноафриканский рэнд, индийская рупия и аргентинский песо к окончанию первой половины дня торговались в совсем незначительном минусе, указывает он.

Несмотря на ожидания участников рынка по снижению ставки ФРС, большинство валют развивающихся рынков, по всей видимости, остается под давлением торгового конфликта между США и Китаем, полагает аналитик.

"Так, еще накануне доллар получил поддержку после достаточно агрессивной риторики американского президента в отношении торговых отношении? с Китаем. Кроме того, в среду утром раньше срока завершился последний официальный раунд торговых переговоров представителей двух стран, проходивший в Китае, и пока рынок не получил по этому поводу никакой оптимистичной информации", — считает Кравченко.

Как сообщает агентство Синьхуа, делегации США и Китая договорились провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре. Решение было принято по итогам 12-го раунда китайско-американских торговых консультаций, которые проходили в Шанхае 30-31 июля.

Дмитрий Бабин из "БКС Брокер" полагает, что укреплению рубля способствует устойчивая восходящая динамика нефтяных цен, а также в целом умеренно позитивный внешний фон, сложившийся к текущему моменту.

"Кроме того, на внутреннем рынке банки еще не успели восполнить рублевые запасы после очередного налогового периода. Во вторник Банк России увеличил объем изъятия рублевой ликвидности через недельные депозиты, и в результате сегодня из банковской системы на депозиты в ЦБ уйдет дополнительно 230 миллиардов рублей", — говорит Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

Внимание глобальных инвесторов в среду будет приковано к итогам заседания ФРС и последующей пресс-конференции ее главы, отмечает Бабин из "БКС Брокер".

"Сегодня в преддверии заседания ФРС США торговая активность на мировых финансовых рынках, вероятно, будет низкой. При этом появление конкретики в части итогов торговых переговоров США и Китая могут оказать влияние на интерес инвесторов к рисковым активам. Завтра утром рубль будет отыгрывать решение ФРС, которое станет известно сегодня вечером", — говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В среду многое будет зависеть от истории с ФРС, но определенность здесь появится только вечером, поэтому большую часть локальной сессии рубль, вероятно, вновь проведет под влиянием локальных потоков и настроений вблизи 63,5 рубля за доллар, полагает Дмитрий Полевой из РФПИ.