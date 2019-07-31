МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 19,788 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,351% к номиналу, доходность по цене отсечения — 7,2% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,4032% к номиналу, средневзвешенная доходность — 7,19% годовых.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 24 июля, Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на весь лимит в 20 миллиардов рублей. В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 миллиардов рублей.

"Предложение Минфина к размещению среднесрочных бумаг после ряда аукционов по долгосрочным выпускам не вызвало особого спроса со стороны инвесторов, который всего на 50% превысил объем предложения. Тем не менее эмитенту удалось разместить 99% от объема предложения с минимальной "премией" по доходности порядка 1 базисного пункта (2 базисных пункта по цене отсечения)", — сказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его мнению, результаты размещения можно оценить как достаточно успешные, принимая во внимание небольшую коррекцию вверх по доходности на вторичном рынке, которая прошла из-за фиксации прибыли отдельными участниками после снижения Банком России ключевой ставки на 25 базисных пунктов.

Ермак отметил, что в течение большей части августа не ожидается существенных изменений процентных ставок на рынке ОФЗ из-за сезона летних отпусков. При этом к началу сентября, когда состоится следующее заседание ЦБ, рынок может оживиться при условии положительных новостей по инфляции и стабильности курса национальной валюты, считает Ермак.