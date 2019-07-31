МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,1107 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1153 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,73 иены со 108,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 98,25 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,1133 доллара, доллар дешевел к иене до 108,54 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,06%.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. При этом некоторые аналитики ожидали снижения ставки на 50 базисных пунктов. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября.