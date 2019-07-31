МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы падают в среду на 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.57 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,15% — до 26885,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,16%, до 8177,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 2979,5 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса росли в среднем в пределах 0,1%.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке.