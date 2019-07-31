МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжают опускаться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.02 мск составляет 2,021% по сравнению с 2,033% до объявления решения ФРС против уровня прошлого закрытия в 2,061%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижается до 2,527% против 2,56% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 2,586%.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября. Вместе с этим инвесторы оценивают слова главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступает после публикации решения ФРС по ставке.